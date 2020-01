Verso Brescia-Milan: ‘Rambo’ Tonali e l’impatto di un grande talento emergente

NEWS BRESCIA – I capelli alla Andrea Pirlo, la grinta di Gennaro Gattuso, la qualità di Clarence Seedorf. In Sandro Tonali, paradossalmente, c’è tutta la sintesi della linea mediana del Milan di Carlo Ancelotti, quello dei Meravigliosi. In Brescia-Milan di domani sera, con Mario Balotelli squalificato, tutte le luci dei riflettori in casa rondinelle saranno puntate su questo ragazzo classe 2000 nato a Lodi.

Guai a definirlo un regista classico. Sarebbe troppo riduttivo. Tonali è un giocatore a tutto campo in grado di svolgere egregiamente le due fasi. Più votato in quella difensiva è cresciuto tantissimo in impostazione negli ultimi anni dove brilla per intuizione e visione di gioco. La somiglianza con Andrea Pirlo è solo estetica, non sono giocatori simili. Come ripetuto dallo stesso Tonali, casomai, le similitudini sono più con Rino Gattuso anche se il centrocampista del Brescia ha dimostrato di saper svolgere anche altre mansioni. Tonali velocizza il gioco, detta le trame e ha carattere. Ecco, questa la sua qualità più importante, il carattere.

Stefano Pioli è stato chiaro, Tonali va preso in grande considerazione per il futuro. Tonali è già in considerazione, per il presente. Fa parte del centrocampo della nazionale, per espresso volere di Roberto Mancini, e rappresenta uno dei migliori prodotti che il calcio italiano può offrire in questo momento. Accostato anche al Milan, oltre che alle migliori squadre di Europa, la sua permanenza a Brescia sarà utile per farlo crescere sotto il piano della personalità in vista del futuro radioso che gli si prospetta.

Tante le caratteristiche positive che saltano all’occhio di questo ragazzo. Tra le tante va sicuramente menzionata la capacità di approcciare in modo corretto alla partita. La sua media-voto parla chiaro, i fantallenatori sono entusiasti. Il rendimento è lì, evidente, sotto gli occhi di tutti. ‘Rambo‘ Tonali non sbaglia una partita, e non è una frase fatta. Quale sarà il suo destino? Sarà il mercato a dircelo ma sicuramente Pioli ha ragione: “Va tenuto in grande considerazione“. Nel frattempo, però, il Milan sembra guardare all’estero per rinforzare la propria mediana: per le ultime, continua a leggere >>>

