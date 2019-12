Verso Atalanta-Milan – Piatek, Bergamo ti porta bene: che prodezze lo scorso anno

ULTIME NEWS MILAN – Fuori Gonzalo Higuain dentro Krzysztof Piatek. Il Milan, durante la scorsa sessione invernale di mercato, ha dovuto rinunciare al suo grande colpo in attacco che, per questioni tecniche, ha deciso di emigrare in direzione Chelsea dopo un discreto inizio in rossonero. Via una certezza per una totale scommessa. Era questo lo scenario che si presentava al Milan lo scorso gennaio. Una scommessa trasformatasi subito in assoluta certezza: Piatek si è preso subito il Milan a suon di colpi di pistola.

Ma c’è una partita in particolare che ha dimostrato lo strapotere di Piatek lo scorso anno: quell’Atalanta-Milan del 16 febbraio che ha elevato il polacco ad idolo assoluto dei tifosi del Milan. L’Atalanta, qualificatasi agli Ottavi di Champions League, sta continuando a stupire e non era di certo un avversario facile. Anzi, il match si è messo subito male per i rossoneri, in svantaggio alla mezz’ora per il gol di Remo Freuler. Ma i bergamaschi non avevano ancora fatto i conti con il Pistolero che, nel recupero del primo tempo, estrae dal cilindro una vera e propria perla: cross di Ricardo Rodriguez e girata di sinistro al limite dell’immaginabile. Un gol che ha galvanizzato il Milan, uscito con un altro spirito dagli spogliatoi.

Dopo il vantaggio firmato Hakan Calhanoglu, Piatek si è ripreso la scena, prendendo l’ascensore e raccogliendo un prezioso assist del turco da calcio d’angolo: 1-3 e partita chiusa. Una prestazione maiuscola che ha fatto brillare gli occhi a tutto il mondo Milan, convinto più che mai di aver trovato un attaccante di razza come pochi.

E invece quest’anno Piatek ha riscontrato diversi problemi realizzativi, a detta sua per una condizione fisica precaria dovuta alla sbagliata preparazione. Il polacco ora ha dato segnali tangibili di ripresa con il Bologna prima e con il Sassuolo poi. Una resurrezione che i tifosi del Milan sperano arrivi al culmine proprio nella gara di Bergamo, appigliandosi ai ricordi recenti e alla scaramanzia. Un regalo da scartare nell’ultima gara prima di Natale? Chissà, la speranza di Piatek non può che essere questa. Intanto il Milan ha incontrato in sede l’agente Alessandro Lucci: ecco di cosa si è parlato, continua a leggere >>>

