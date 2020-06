TOP 11 Serie A 2000-2010: ci sono 6 rossoneri (FOTO)

MILAN NEWS – Un decennio di campioni unici e forse irripetibili per il calcio italiano dal 2000 al 2010. Di seguito la TOP 11 della Serie A. Dominio assoluto del calcio nostrano in campo europeo, con il Milan di Carlo Ancelotti che è stato padrone indiscusso dal 2003 al 2007, arrivando tre volte in finale e vincendone due. Ma anche Inter e Juventus davano del filo da torcere.

Nel 2006 ovviamente l’apice assoluto per il calcio italiano, con la vittoria del Mondiale in Germania. I colleghi del The Guardian, noto tabloid inglese, hanno stilato la loro personale TOP 11 della Serie A proprio nel decennio 2000-2010. Ci sono ben 6 calciatori del Milan presenti, con l’unica eccezione di Marcos Cafu che all’inizio del decennio in questione ha giocato per Roma, poi nell’estate 2003 è passato in rossonero.

Mancano certamente altri straordinari calciatori che hanno scritto la storia del calcio italiano. Con tutto il rispetto per Daniele De Rossi, noi avremmo certamente inserito Gennaro Gattuso al suo posto. Un centrocampista imprescindibile per quel Milan e per la Nazionale Italiana, che ha fatto la differenza in molte occasioni con la sua grinta e la sua voglia di non mollare mai.

Intanto, tornando all’attualità, ecco gli ultimi approfondimenti esclusivi di Pianetamilan.it >>>