Theo Hernandez, la vera garanzia del Milan è a sinistra

ULTIME MILAN – Mentre sulla fascia destra Davide Calabria e Andrea Conti non danno garanzie e il Milan pensa a cosa fare, dalla parte opposta c’è Theo Hernandez che è sempre più una stella della squadra. La parte di campionato giocata fino a questo momento lo ha incoronato come vero affare dell’estate scorsa, con partite sempre di altissimo livello, salvo un lieve calo nelle ultime due giornate. Theo si è preso lo scettro di miglior terzino sinistro in Serie A secondo tanti, anche grazie ai cinque gol messi a segno in campionato, oltre a quello in Coppa Italia. È il difensore che ha segnato di più in Italia al momento.

Ovviamente il Milan ne è molto felice, anche pensando ai soli 20 milioni spesi per strapparlo al Real Madrid. Arrivato in sordina, ha fatto però tanto rumore la sua esplosione, tanto da costringere Ricardo Rodriguez a chiedere e ottenere la cessione. Per ora in prestito al PSV Eindhoven, ma difficilmente accetterà di restare al Milan il prossimo anno a queste condizioni. Al posto dello svizzero Diego Laxalt, che però sarà messo sul mercato nuovamente in estate, salvo sorprese.

Ecco perchè con un Theo così straripante, occorre trovare qualcuno che possa fargli da riserva. Qualcuno in grado di reggere il confronto, ma che accetti di buon grado la panchina per un talento così. Era stato individuato in Antonee Robinson, ma le visite mediche hanno riscontrato problemi cardiaci da risolvere tramite intervento e dunque il trasferimento è saltato. Se dovesse superare il problema, però, lo statunitense del Wigan potrebbe tornare nome caldo. Anche se le sorprese non sono da escludere. Per il Milan il problema è in attacco… SCOPRI DI PIU’ >>>

