Sfortuna Begovic, salta l’esordio da titolare: ora Donnarumma è recuperato

NEWS MILAN – Doveva essere la chance di Asmir Begovic, l’opportunità per mettersi in mostra. E invece il rinvio di Milan-Genoa fa saltare il suo esordio da titolare. Il portiere bosniaco aveva già esordito positivamente in Fiorentina-Milan, entrando nel secondo tempo. Oggi avrebbe giocato dal primo minuto, una chance per giocarsi la riconferma anche la prossima stagione.

Chance che potrebbe non arrivare più da qui al termine della stagione. Gianluigi Donnarumma ha già recuperato dal problema alla caviglia, e già dalla prossima partita sarà nuovamente titolare. E speriamo che non torni più a farsi male. Contro la Juventus, mercoledì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Gigio sarà regolarmente tra i pali. Il recupero è completato, fisicamente sta bene. Inevitabile che Stefano Pioli scelga il 99 rossonero dal primo minuto. Proprio ieri mister Pioli, sulle condizioni di Donnarumma, ha riferito: “Sta meglio, si è allenato con la squadra, per mercoledì c’è qualche possibilità in più”.

Sfortunato Begovic, che rischia di stare in panchina fino al termine della stagione. Farlo giocare titolare mercoledì sera, nonostante Donnarumma sia recuperato, è una possibilità: remota, ma comunque una possibilità. Mai dire mai. Il suo futuro, al di là di questa “non presenza” è comunque incerto. È arrivato in prestito secco dal Bounemouth e a fine stagione tornerà certamente in Inghilterra. Il suo contratto con i ‘Cherries’ è fino al giugno 2021, ma parliamo di un classe 1987 che il prossimo giugno compirà 33 anni. Vedremo quali saranno le scelte societarie, anche se fin qui all’interno della dirigenza rossonero c’è un clamoroso caos anche riguardo la programmazione sul calciomercato: continua a leggere >>>

