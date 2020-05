Serginho ‘benedice’ Theo Hernandez e avvisa il Milan: non c’è tempo da perdere

MILAN NEWS – “Il Milan oggi non vive un periodo positivo, quindi troverà delle difficoltà. Gli inserimenti li fa molto con la palla perché non ha molti appoggi. Nel momento in cui potrà fare gli inserimenti senza palla potrà crescere ancora di più. Con Rebic, infatti, è cresciuto tanto perché ha un riferimento davanti a lui”. Parole e musica di Serginho che, intervenuto in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha espresso la sua opinione in merito a Theo Hernandez, forse il giocatore di fascia sinistra più forte arrivato al Milan dopo il suo addio.

Analizzando queste dichiarazioni si evince facilmente l’apprezzamento del brasiliano nei confronti del numero 19 rossonero, promosso con ‘riserva’ come suo erede naturale. Non per colpa sua però, ma perché il francese si trova spesso a brancolare nel buio a causa di una mancanza di qualità evidente nella rosa. Serginho sottolinea come Theo Hernandez spesso debba fare delle progressioni palla al piede perché non ha compagni validi cui appoggiarsi, un modo di attaccare che alla lunga potrebbe diventare anche prevedibile. Un miglioramento c’è stato con l’esplosione di Ante Rebic, che gli ha tolto gli occhi addosso in molte circostanze, rendendolo così molto più efficace.

Tirando le somme, queste parole non sono altro che un ammonimento al Milan, che deve sbrigarsi a costruire una squadra valida per evitare che giocatori come Theo possano decidere di accasarsi altrove. Dopo i primi mesi in Italia il suo valore si è addirittura raddoppiato; un dato di fatto che deve convincere il Milan a fare di tutto per trattenerlo. Il messaggio di Serginho come sprone per Ivan Gazidis e il Milan del futuro: bisogna fare di più e iniziare al più presto a programmare la prossima stagione.

