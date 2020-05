Profiling – Rajkovic, il paratutto serbo: sarà l’erede di Donnarumma?

Nome: Predrag Rajkovic

Età: 24 (nato il 31 ottobre del 1995 a Negotin)

Nazionalità: serbo

Squadra: Reims

Ruolo: portiere

Piede preferito: destro

Prezzo: 5,5 milioni di euro (fonte: transfermarkt.it)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Nato il 31 ottobre del 1995 a Negotin, gli osservatori della Stella Rossa lo hanno notato nello Jagodina, squadra con cui ha debuttato in “Superliga” il 9 marzo del 2013. La sua ‘prima’ è stata da brividi: con il Partizan di Belgrado, squadra serba con una tifoseria caldissima che avrebbe intimorito anche il più rodato dei portieri. Il passaggio alla Stella Rossa porta in dote una fiducia crescente e una presenza stabile fin da subito sui grandi palcoscenici. Quell’anno giocò infatti da titolare 28 gare, subendo appena 16 reti e vestendo anche la fascia di capitano.

Il 29 agosto 2015 viene acquistato a titolo definitivo per 3 milioni di euro dalla squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv, con cui sottoscrive un contratto quadriennale con scadenza il 30 giugno 2019. Con gli israeliani vince un campionato e due coppe nazionali.

Il 22 giugno 2019 trova l’accordo per il suo approdo per 5 milioni di euro alla squadra francese dello Stade Reims a partire dalla stagione 2019-2020, con cui firma un contratto quadriennale con scadenza il 30 giugno 2023. Stagione incredibile quella attuale, chiusa con appena 18 reti incassate in 27 presenze, che ne hanno fatto il portiere meno battuto di tutta la Ligue1.

