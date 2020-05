Profiling – Diatta, l’esterno senegalese che fa al caso del Milan

Nome: Krepin Diatta

Età: 21 (nato il 25 febbraio del 1999 a Dakar)

Nazionalità: senegalese

Squadra: Club Bruges

Ruolo: ala sinistra o destra

Piede preferito: destro

Prezzo: 19 milioni di euro (fonte: transfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Profili giovani, ancora poco conosciuti e accessibili ad un prezzo non esagerato. Nella lista del sempre più probabile prossimo uomo-mercato del Milan – Ralf Rangnick – sembra esserci finito anche il ventunenne senegalese Krepin Diatta, ala sinistra o destra del Club Bruges.

Diatta cresce nell’Oslo FA Dakar in Senegal, prima di approdare in Europa nel febbraio 2017 quando viene acquistato dai norvegesi del Sarpsborg 08. Dopo un’annata che lo consacra come giocatore rivelazione del campionato norvegese, Diatta viene prelevato per 2 milioni a gennaio del 2018 dal Bruges con cui firma un contratto fino al 2022, poi rinnovato con scadenza 2024. Oggi è considerato uno dei calciatori più promettenti del Belgio e il Milan ha messo gli occhi su di lui, come confermato dal suo agente.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE