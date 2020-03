Panchina Milan, Rangnick: la storia dei tecnici stranieri non è incoraggiante

L’ennesima rivoluzione in casa Milan è pronta ad esplodere: Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono a un passo dal dire addio ai colori rossoneri, così come Stefano Pioli che, nonostante un buon lavoro, dovrà lasciare il posto a Ralf Rangnick, profilo al quale Ivan Gazidis vuole affidare guida tecnica e ruolo di direttore sportivo. Il tedesco ha fatto delle ottime cose in carriera soprattutto con il RB Lipsia, ed è pronto a mettersi in gioco anche in Italia. Storicamente, però, gli allenatori stranieri al Milan non hanno mai lasciato un segno indelebile, anzi. Eccoli nel dettaglio.

