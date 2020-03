Panchina Milan – Rangnick, ecco i dubbi di Maldini sull’allenatore

NEWS MILAN – Non è ancora al Milan, ma Ralf Rangnick nelle ultime settimane è costantemente legato ai colori rossoneri. Contattato da Ivan Gazidis, il tedesco è stata la scintilla che di fatto ha fatto scattare il licenziamento di Zvonimir Boban (il croato si è lamentato alla Gazzetta dello Sport dei contatti con Rangnick avvenuti a sua insaputa). Come tutti ricordano, anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, ha dichiarato pubblicamente come l’allenatore sia un profilo “non adatto per il Milan”. Ma quali sono i dubbi che hanno spinto l’ex capitano a rilasciare queste dichiarazioni? Proviamo a ipotizzare.

