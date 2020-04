Milan, tre punti fermi per ripartire la prossima stagione: ecco chi sono

NEWS MILAN – Sono poche le certezze fra i titolari per il Milan in vista della prossima stagione. Sì perché, fra scadenze di contratto e voci di mercato, alcuni big potrebbero non fare più parte della rosa del Milan. Stiamo parlando, su tutti, di Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Franck Kessie, Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Davide Calabria e Rafael Leao.

Per Bonaventura e Biglia, la società ha preso la decisione di non rinnovare a entrambi il contratto, e lasceranno il Diavolo a parametro zero, mentre per tutti gli altri, le trattative di calciomercato potrebbero spingerli lontano da Milanello. Una menzione a parte va fatta per Zlatan Ibrahimovic. In questo caso dipenderà tutto dalla sua volontà, perché qualora volesse rimanere a far parte del progetto che Elliott e Ivan Gazidis stanno faticosamente mettendo in piedi, il posto in squadra ci sarebbe.

E allora, alla luce dei fatti appena spiegati,le uniche tre certezze rossonere sono: Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Ismael Bennacer.

Romagnoli è il cardine della difesa della squadra da ormai 5 anni, cioè da quando Adriano Galliani, lo acquistò (era l’agosto 2015) dalla Roma su consiglio insistente dell’allora allenatore del Milan Sinisa Mihajlovic. Divenuto poi capitano, in queste stagioni, Romagnoli ha collezionato in totale 181 presenze e 7 reti con la maglia rossonera. Con il contratto in scadenza nel 2022, il discorso rinnovo non tarderà ad arrivare. Romagnoli è un pilastro del Milan ormai. I tifosi lo amano e sicuramente su di lui si potrà contare per un rilancio della squadra.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, le indicazioni che sono arrivate dagli uffici di Casa Milan sono chiare: anche se arrivasse un’offerta di 40/50 milioni di euro per il terzino francese, essa verrebbe respinta. Solo in caso di offerte, che comunque difficilmente arriveranno sulla scrivania di Gazidis, superiori ai 50 milioni, verrebbe presa in considerazione l’ipotesi di cessione dell’ex Real Madrid. Ormai Theo è un treno che viaggia spedito sulla corsia mancina del Milan. Salvo clamorosi scenari, Hernandez è, e sarà un punto fermo della squadra anche negli anni a venire.

Infine c’è l’algerino Bennacer. Dopo un primo periodo in rossonero non facile, vissuto anche ad alternarsi con Lucas Biglia, da novembre in poi, si è preso la titolarità del ruolo davanti alla difesa, senza mai lasciarla. Un centrocampista giovane (classe 1997) con così tanta tecnica e personalità, in giro non si trova facilmente. Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno fatto bene a prelevarlo dall’Empoli la scorsa estate, e in poco tempo, mister Stefano Pioli, lo ha trasformato in una certezza. Il futuro della mediana rossonera passa dai suoi piedi. Ora la società deve cercare un altro punto fermo da mettergli a fianco.

