Milan, Theo Hernandez è ormai un top player: guai a farselo sfuggire

ULTIME NEWS MILAN – Il girone d’andata è ormai al giro di boa: mancano soltanto i match contro Sampdoria e Cagliari per archiviare una pessima prima parte di stagione per il Milan. La classifica vede i rossoneri occupare la decima casella in concomitanza con il Torino. Difficile dunque cercare degli aspetti positivi in una stagione che si prospetta ancora una volta negativa. Eppure, in un clima di ostile, qualche nota positiva c’è eccome: impossibile non fare riferimento al giocatore che finora ha stupito più di tutti: Theo Hernandez.

Gli inizi di Theo Hernandez sono incoraggianti ma non rispettano le attese. Il francese è stato acquistato dal Real Madrid per 30 milioni di euro ma nel suo primo anno in ‘Blancos’ colleziona solo 13 presenze in campionato. Viene così girato in prestito alla Real Sociedad: qui le presenze aumentano (24) con un gol e due assist all’attivo. Così a fine anno ritorna a Madrid. Numeri e carriera che non giustificavano Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, a fiondarsi di persona ad Ibiza per incontrarlo di persona così da convincerlo a vestire il rossonero. Missione compiuta e colpo da 20 milioni di euro che è valso fino all’ultimo centesimo.

Il presente dice che Theo Hernandez è il miglior marcatore del Milan insieme a Krzysztof Piatek con 4 reti. Sarebbero state 5 se il Var non gli avesse negato la gioia del gol contro il Sassuolo. Statistiche da veterano e da assoluto leader tecnico del Milan. Le sue sgroppate offensive hanno già fatto innamorare i tifosi rossoneri che, nonostante il periodo, possono godersi uno dei migliori interpreti del ruolo. Dunque guai a pensare di farselo sfuggire perché, se davvero il Milan ha intenzione di ritornare in alto, non può prescindere dal suo formidabile esterno. Quel che è certo è che il francese riceverà molti attestati di stima nei prossimi mesi, che il club di Via Aldo Rossi dovrà prontamente rispedire al mittente. Theo Hernandez colonna portante di un nuovo Milan? E’ questa la strada da percorrere. Intanto Zlatan Ibrahimovic sembra sempre più vicino al suo ritorno al Milan: ecco cosa può dare ai rossoneri, continua a leggere >>>

