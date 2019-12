Milan, Suso sempre più evanescente: ora gli alibi non reggono più

ULTIME NEWS MILAN – C’era una volta Jesus Suso. No, non è l’inizio di una favola, ma l’epilogo di un giocatore non più decisivo. La storia dello spagnolo con il Milan è iniziata, a tutti gli effetti, dopo il prestito al Genoa. In rossoblù, grazie alla cura Gasperini, Suso è letteralmente esploso dimostrandosi pronto per il suo ritorno alla base. E infatti fu così: l’anno dopo il numero 8 mise a segno 7 reti e confezionò 6 assist ai compagni. Niente male, considerando le difficoltà croniche di quella squadra. Negli anni successivi il trend si rivelò simile fino allo scorso anno, in cui furono ancora 7 i gol, ma gli assist aumentarono a 9.

Un giocatore senz’altro decisivo, da cui passavano tutte le azioni del Milan. Suso ha spesso tolto le castagne dal fuoco alla squadra grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e di mettere i compagni nelle condizioni migliori. Dalla seconda parte della scorsa stagione, però, Suso si è reso protagonista di una parabola discendente decisamente preoccupante. Da novembre a maggio si contano solo 3 gol e due assist, dopo un avvio di campionato col botto: 4 gol e 7 assist in 11 partite. Qualcosa si è rotto e fatica a rimettersi in sesto.

Nella stagione corrente, invece, i suoi numeri sono impietosi: un solo gol e due assist in 15 partite. Ma ciò che preoccupa maggiormente sono le prestazioni, svogliate e senza i guizzi di un tempo. Suso si è sempre distinto come il giocatore più tecnico degli ultimi anni, ma adesso il tutto si è ribaltato. I tifosi ne hanno abbastanza e non perdono occasione per fischiarlo ad ogni sua uscita dal campo. L’hashtag #SusoOut è stato il culmine di un percorso iniziato lo scorso anno e che è definitivamente maturato. Sembra l’inizio della fine di un’avventura iniziata nel migliore dei modi e che ora sta degenerando. Sarà arrivato il momento di cambiare aria? Tutto fa pensare che possa essere così, bisognerà vedere se a gennaio o in estate. Lo spagnolo è stato, per molti, il peggiore in campo in Atalanta-Milan: ecco le pagelle dell’intera squadra, continua a leggere >>>

