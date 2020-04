Milan, rebus sulla fascia destra: solo Castillejo è sicuro di rimanere

NEWS MILAN – Sono tanti i punti interrogativi a cui il Milan deve rispondere per cercare di migliorare la rosa e renderla competitiva il più possibile in vista della prossima stagione.

Uno di questi è sicuramente quello che riguarda la fascia destra. Infatti, dei 4 giocatori – Andrea Conti, Davide Calabria, Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers – che attualmente si dividono i due ruoli (di terzino per la difesa e di ala per il centrocampo), solo lo spagnolo Castillejo sembra aver un posto in squadra assicurato anche per la prossima stagione.

Quasi certamente, uno fra Conti (classe 1994) e Calabria (classe 1996) lascerà il club a fine stagione. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2022, e non avendo mai convinto in pieno la dirigenza rossonera capitanata da Ivan Gazidis, la cessione di uno dei due per monetizzare, è molto probabile. A due anni dalla scadenza, e con un’età ancora giovane per progettare il futuro, altre squadre potrebbero offrire liquidità fresche che il Milan reinvestirebbe subito sul mercato. Infatti l’idea di Gazidis è quella di far rimanere in rosa solo uno fra i due terzini italiani, affiancandolo ad un altro giocatore (che verrà acquistato in quel ruolo) che prenderebbe il posto da titolare.

Per il ruolo di ala, il belga classe 1999 Saelemaekers (solo 32 minuti in rossonero e poi lo stop per il Coronavirus) non verrà riscattato dall’Anderlecht e tornerà in patria. Chi invece ad oggi, sembra avere tutte le carte in regola per restare al Milan anche l’anno prossimo è Castillejo. I motivi sono almeno 4:

È ancora giovane essendo nato nel 1995;

La scadenza del suo contratto è lontana, giugno 2023;

Si adatta bene a svolgere più ruoli sulla destra. Infatti, può giocare nel 4-4-2, nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1;

Con l’addio del connazionale Jesus Suso, aveva iniziato, prima dello stop causato dall’emergenza sanitaria, un percorso di crescita giocando con continuità a buoni livelli.

Resta da capire adesso chi sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione. Il tema dell’allenatore ovviamente non è da sottovalutare perché potrebbe mescolare le carte anche in ottica calciomercato.

