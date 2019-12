Rafael Leao, Milan non puoi più ignorarlo: il portoghese può esplodere

ULTIME NEWS MILAN – Minuto 78′ di Milan-Sassuolo: Stefano Pioli fa alzare dalla panchina Rafael Leao e lo fa entrare al posto di Krzysztof Piatek. Un cambio che desta molte perplessità, non tanto per i demeriti dei due giocatori, ma perché il pubblico di San Siro ‘pretendeva’ le due punte per scardinare la difesa neroverde. Un opzione non contemplata finora dall’allenatore del Milan perché non vuole spostare l’equilibrio di una squadra che sembra aver trovato una sua identità. Ragionamento logico certo, ma la voglia di vedere Rafael Leao in campo è tanta, perché il portoghese ha dimostrato doti non comuni che potrebbero farlo esplodere da un momento all’altro.

Rafael Leao sta pagando un modulo di gioco per il quale non era stato inizialmente acquistato. Come ripetuto più volte da Pioli, l’ex attaccante del Lille non è una prima punta di ruolo, e per questo motivo gli viene sempre preferito il numero 9 polacco. Una condizione che sta stretta ad un giocatore che ha fatto vedere cose decisamente interessanti e che non può accontentarsi di uno status di mera alternativa. In occasione di Milan-Sassuolo, Rafael Leao è entrato benissimo in campo e solo la sfortuna gli ha impedito di far esplodere i suoi tifosi. Due palloni toccati e due legni colpiti danno il quadro completo della sua personalità e del suo ottimo impatto in una partita tutt’altro che semplice.

Adesso sta a Pioli trovare un modo per inserirlo stabilmente nell'undici titolare, perché Rafael Leao è un talento troppo evidente che è pronto ad esplodere da un momento all'altro. Bisogna lavorare sul ragazzo, perché non offrendogli il minutaggio adeguato il rischio di perderlo è sempre più elevato. Un pericolo che il Milan non può correre soprattutto per la politica giovane attuata negli ultimi tempi. Al tecnico ex Fiorentina, dunque, l'arduo compito di sciogliere questo rebus nel più breve tempo possibile.

