Milan, Paqueta è un’alternativa: al brasiliano il compito di cambiare marcia

ULTIME NEWS MILAN – E’ ormai passato un anno dall’esordio di Lucas Paqueta con la maglia del Milan. Il brasiliano esordì in Coppa Italia nel match vinto per 2-0 contro la Sampdoria. L’allora allenatore Gennaro Gattuso non esitò a gettarlo nella mischia, convintissimo delle qualità dell’ex Flamengo. E In effetti il risultato fu incoraggiante: Paqueta giostrò al meglio nel centrocampo rossonero, facendo intravedere da subito le sue qualità tecniche e fisiche. Un leitmotiv che andò avanti per tutta la scorsa stagione che, nonostante l’epilogo con l’amaro in bocca per la mancata Champions League, è stata altamente positiva per lui.

A inizio anno l’arrivo di Marco Giampaolo sembrava potesse spostarlo qualche metro più avanti, posizione che Paqueta privilegia rispetto al ruolo di mezzala. Sulla trequarti il numero 39 ha fatto vedere cose interessanti, ma le sue prestazioni raramente sono decollate. Stesso discorso dopo l’esonero di Giampaolo e il conseguente arrivo di Stefano Pioli. Il classe 1997 ha disputato alcune gare anche al di sopra della sufficienza, ma le ha alternate a prestazioni abbastanza deludenti. Un rendimento altalenante che non ne ha favorito la sua crescita, anzi che gli ha fatto fare un passo indietro consistente.

Il questo momento, infatti, Paqueta non rappresenta altro che l’alternativa di Giacomo Bonaventura. Rientrato dall’infortunio, l’ex Atalanta si è reso subito indispensabile per la squadra e ha scalzato con prepotenza il suo collega di reparto. Difficile pensare ad un Paqueta relegato a seconda scelta per tutta la stagione. Ma è lo stesso giocatore che deve fare di tutto per far cambiare idea ad uno Stefano Pioli che sembra aver trovato il suo undici ideale. Le doti ci sono tutte, ma la voglia deve sicuramente essere diversa da quella dimostrata contro il Sassuolo. Quell’occasione non sfruttata e regalata ai guantoni di Pegolo pesa tanto sulla sua prestazione. Solo e soltanto lui può fare qualcosa per cambiare gli eventi, i tifosi si augurano di vedere il vero Paqueta che, dal suo arrivo, si è spesso presentato in campo con il freno a mano tirato. Ecco ecco chi potrebbe partire a gennaio, continua a leggere >>>

