Ibrahimovic ‘core ‘ngrato’? Di certo non con il Milan: ricomincia la storia d’amore

ULTIME NEWS MILAN – “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo”. Parole e musica di Zlatan Ibrahimovic, pronto a ricominciare la sua seconda vita con il Milan. La sua primissima dichiarazione mette l’accento sia sul club rossonero che su Milano, città in cui lo svedese ha vissuto per svariati anni, considerando anche la sua avventura con la maglia dell’Inter. Ma è sul Milan che bisogna focalizzarsi al momento, forse l’unico club che ha rappresentato per lui una vera storia d’amore.

La storia di Ibrahimovic ‘mercenario’ e ‘core ‘ngrato’ è un qualcosa che non si scopre certo oggi. L’attaccante, infatti, spesso non si è lasciato bene con i vari club in cui ha giocato nel corso della sua carriera. Tornando indietro con la mente, si può ricordare come abbandonò la Juventus dopo l’esperienza di Calciopoli per approdare all’Inter. Una mossa che i tifosi bianconeri non hanno mai dimenticato. Ibrahimovic è ripartito così dalla squadra nerazzurra prima del suo trasferimento fortemente voluto al Barcellona. Altro trasferimento, altre controversie con i propri supporters. La sua avventura blaugrana è terminata in malo modo a causa dei contrasti con l’allora allenatore Pep Guardiola. Da qui, il trasferimento al Milan.

Merito di Adriano Galliani, che ha messo a segno un colpo straordinario nei cosiddetti ‘giorni del Condor’. Nella sua prima stagione con il Milan, Ibrahimovic conquista subito lo Scudetto e la Supercoppa Italiana, prima di abdicare a favore della Juventus di Antonio Conte l’anno successivo. Qui l’episodio che ha cambiato la vita calcistica di Zlatan. Il classe 1981 non ha mai nascosto il suo attaccamento alla maglia, dimostrandolo anche nei confronti di Adriano Galliani: l’attaccante ha sempre ribadito la sua voglia di restare e, soprattutto, ha strappato la promessa di non farsi cedere. Promessa, come noto, non mantenuta da Galliani, che ha dichiarato di averlo fatto partire per questioni di bilancio.

Alle parole si sono aggiunti i fatti: Galliani ha spesso raccontato che Ibrahimovic non gli ha rivolto la parola per mesi dopo questo episodio. Un aneddoto che testimonia come quella con il Milan sia stata una vera e propria storia d’amore. Forse l’unica della sua carriera. Una storia d’amore che ha fatto un giri immenso ed è ritornata, ora, a distanza di sette anni e mezzo. Un lieto fine che tutti quanti aspettavano, Ibra compreso. Intanto ecco quale potrebbe essere il suo numero di maglia, continua a leggere >>>

