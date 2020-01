Entusiasmo Ibrahimovic, ma Boban avvisa: Bergamo non può essere scordata

NEWS MILAN – Grandissimo entusiasmo questa mattina a Casa Milan con la presentazione di Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo numero 21 rossonero ha parlato alla stampa per circa un’ora, dopodiché ha salutato i circa 3000 tifosi presenti sulla piazza di via Aldo Rossi che sono accorsi per una foto, un saluto e un ricordo della leggenda svedese.

Tanti i temi trattati dallo svedese, dalla sua condizione fisica alle sue motivazioni, passando per le offerte ricevute e le chiamate di Boban delle ultime settimane. Insomma, Ibra è sembrato davvero motivato e carico al punto giusto per invertire la tendenza e i risultati delle ultime stagioni. Lo svedese ieri ha sostenuto il primo allenamento in palestra dopo i test fisici della mattinata. Oggi potrebbe anche fare uno spezzone nell’amichevole di Milanello contro la Rhodense, squadra che milita in Eccellenza.

Ma proprio perché Ibra deve svoltare la stagione rossonera, non va dimenticata la pessima sconfitta di Bergamo pre natalizia. E il CFO del Milan Zvonimir Boban, al termine della conferenza, ci ha tenuto a precisare un concetto importante: “Siamo super positivi per l’effetto di Zlatan sulla squadra e sull’ambiente, poi bisogna fare risultati. Non vorrei che ci scordassimo Bergamo, quella orrenda ed inaccettabile sconfitta, non dobbiamo nasconderci dietro le spalle larghissime di Zlatan. Dobbiamo sperare che cambi il corso di questa stagione, speriamo che Zlatan ci aiuti”.

Pochi dubbi sulle parole del dirigente croato. Nessun alibi alla squadra che non può ora fare affidamento esclusivamente sull’arrivo di Ibra e dimenticare la prova vergognosa del 22 dicembre. Lo svedese proverà a cambiare le sorti della stagione del Milan, ma tutti gli altri dovranno cambiare atteggiamento e mentalità fin da subito. Intanto, ci si chiede se lo svedese giocherà con Piatek oppure Leao: continua a leggere>>>

