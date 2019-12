Conti, un 2019 finito da titolare: la partita a Bergamo però…

ULTIME NEWS MILAN – Ora lo si può affermare con certezza: il calvario di Andrea Conti è finalmente terminato. Il terzino ex Atalanta è stato acquistato dai rossoneri nell’estate del 2017 e, dopo sole 5 partite, si è dovuto arrendere alla sfortuna: rottura del legamento crociato e stagione finita. Come se non bastasse, l’anno successivo altri problemi al ginocchio lo hanno tenuto fermo per metà stagione e, al suo rientro, Gennaro Gattuso gli ha sistematicamente preferito Davide Calabria. Una scelta che non gli ha permesso di recuperare e di far vedere le cose buone fatte con la maglia bergamasca.

Con l’inizio di questa stagione il leitmotiv non cambia: pur avendo recuperato a pieno, Marco Giampaolo opta per la stessa decisione del suo predecessore. Dentro Calabria e fuori Conti. La luce in fondo al tunnel non si vede fino all’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Già a partire dall’esordio del tecnico, Andrea Conti scende in campo dal primo minuto contro il Lecce. Non una buona partita, ma la buona notizia è che il classe 1994 è stato preso in considerazione. Dopo la Roma altre due panchine, poi sempre la prima scelta: Conti diventa il titolare della fascia destra.

E le sue prestazioni sono sempre in crescendo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il giocatore è sempre stato apprezzato per le sue doti da esterno alto, meno per la fase difensiva. Stefano Pioli, invece, sembra averlo cambiato radicalmente. La partita contro il Parma, ad esempio, è stata esemplare. Gervinho (conosciuto per le sue qualità in dribbling) non è mai riuscito ad avere la meglio ed è stato tenuto a bada egregiamente.

Tutto è oro quel che luccica? Non proprio. L’ultima partita persa malamente contro l’Atalanta ha visto Conti essere uno dei peggiori in campo. In occasione del primo gol Alejandro ‘Papu’ Gomez lo ha irriso con un tunnel prima di scagliare la palla in rete. Ma anche Robin Gosens ha fatto un po’ il bello e il cattivo tempo dalle sue parti. Un incredibile passo indietro suo, ma anche dell’intera squadra. Difficile dunque cantare vittoria, c’è ancora da lavorare e da migliorare definitivamente una condizione fisica ancora non al top. Per ora bisogna accontentarsi di una titolarità ormai in pianta stabile che, per come sono andate le cose finora, è già una straordinaria vittoria. Intanto Milan e Barcellona hanno trovato l’accordo per Todibo: per saperne di più, continua a leggere >>>

