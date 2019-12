Milan, Conti allontana il mercato: 2020, obiettivo top player

NEWS MILAN – Compiuti 18 anni, il tempo vola. Quando ti infortuni ripetutamente, anche. È successo ad Andrea Conti, fino ad un paio d’anni fa, l’esterno destro italiano più quotato, ora chiamato a ripartire da zero. Già più di 10 presenze quest’anno, un’infinità – a questo punto della stagione – se guardiamo alle vecchie annate. Solo 2 al suo approdo al Milan nel 2017, 12 in quella successiva. Facendo una semplice proiezione, Conti potrebbe finalmente giocare un campionato “normale”.

A maggior ragione dopo aver scalzato Davide Calabria, ad inizio stagione titolare nel quartetto di difesa ma poi accantonato in favore di Conti, appunto. Titolare nelle ultime sei partite, sembra ormai aver recuperato quella confidenza necessaria per esprimersi in campo con continuità.

Quasi due anni di inattività, a causa della rottura del crociato anteriore sinistro e varie ricadute, non lo hanno frenato. Chi lo segue da inizio carriera, sa che il ragazzo si è formato all’università di Gian Piero Gasperini, professore sulle cui teorie è nata l’Atalanta che pochi anni fa faceva sognare ed ora è una stupenda realtà.

Altrettanto vera è stata la capacità del ragazzo di reagire alle avversità. Eppure, ad inizio stagione, in molti parlavano di cessione per lui. Conti ha stretto i denti, si è impegnato e si è ripreso la tanto amata corsia destra. Per tornare al rendimento del 2017 ci vorrà ancora un po’, nel frattempo è giusto puntare su di lui.

L’età, 25 anni, è ancora dalla sua parte. Un numero che, tra l’altro, rappresenta la cifra investita su di lui. Campione no ma un potenziale asso nella manica per una squadra che nel 2020 avrà bisogno dei suoi colpi. Conti ha ripreso a correre, speriamo non si fermi più. E come lui, il Milan.

(di Luca Villari)

