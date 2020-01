Calabria, una chance sprecata nel peggiore dei modi

ULTIME NEWS MILAN – Uno dei duelli più serrati nella rosa del Milan è quello per il ruolo di terzino destro: Davide Calabria o Andrea Conti? Quest’ultimo era arrivato in rossonero per fare il titolare fisso dopo una stagione super con la maglia dell’Atalanta. Ma la sfortuna si è accanita contro di lui e lo ha tenuto fuori gioco per diverso tempo a causa di due infortuni al ginocchio. Così il prodotto del vivaio Calabria si è impossessato del ruolo e lo ha fatto suo con forza.

Gennaro Gattuso, ad esempio, lo ha spesso elogiato per le sue qualità e il suo impegno. Il suo apporto nella stagione della Champions League sfiorata è stato consistente. Calabria non ne ha voluto sapere di mollare il suo ruolo anche dopo il rientro in campo di Andrea Conti. L’attuale allenatore del Napoli è andato dritto sulle sue convinzioni e ha riproposto l’esterno destro fino alla fine della stagione.

Le gerarchie di Marco Giampaolo sono andate nella stessa direzione, Calabria era il titolare inamovibile. Molto è cambiato dall’arrivo di Stefano Pioli che, già dalla sua prima uscita ufficiale, ha inserito Conti in campo. Una scelta che, con il passare delle partite, è apparsa definitiva. Soltanto in occasione di Milan-Lazio il numero 2 è partito negli undici titolari, per il resto dei match ha preso posto in panchina.

Fino a ieri, quando Stefano Pioli aveva deciso di dargli un’altra chance. Una chance evidentemente sprecata. Calabria non ha mai punto gli avversari in fase offensiva e ha fatto peggio in fase difensiva. Il passaggio sbagliato che aveva lanciato in porta Manolo Gabbiadini non è stato trasformato in gol dall’attaccante soltanto per un suo banale errore. Un infortunio che è figlio di una condizione mentale tutt’altro che stabile e con un San Siro in debito di prestazioni, è stato per lui impossibile reagire. Calabria è stato vittima della sua stessa voglia di riemergere e quest’occasione fallita, probabilmente, lo riporterà a guardare la partita da bordo campo. Pioli gli aveva concesso una possibilità, Calabria non è stato bravo a coglierla. Anche Jesus Suso ha giocato una brutta partita, continua a leggere >>>

