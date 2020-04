Milan, Bennacer rappresenta il presente e il futuro del centrocampo

NEWS MILAN – Nei piani della dirigenza rossonera è prevista una rivoluzione per il centrocampo in vista della prossima stagione. Rivoluzione, che potrebbe coinvolgere tutti gli attuali interpreti del ruolo, tranne uno: Ismael Bennacer.

Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura lasceranno il Milan a parametro zero, mentre Franck Kessie e Lucas Paquetà, che non hanno mai convinto al 100%, sono sul mercato e potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per arrivare ad altri giocatori. Rade Krunic, nelle idee societarie, non rappresenta un titolare della squadra, e Hakan Calhanoglu sembra aver definitivamente abbandonato il ruolo di mezzala a centrocampo per dedicarsi a quello di ala o di trequartista in base a modulo che viene (e che verrà) utilizzato.

Ecco perché l’unico vero punto fermo, sia nel presente che nel futuro prossimo, è l’algerino Bennacer. È intorno a lui che Ivan Gazidis vuole costruire la mediana del centrocampo rossonero. Con il possibile approdo in panchina di Ralf Rangnick per la stagione 2020/2021, Bennacer potrebbe anche spostare il suo raggio d’azione di qualche metro. Infatti, il cambio di ruolo da regista a mezzala, è qualcosa che piano piano al Milan si sta pensando.

L’idea è quella di affiancare Bennacer a un elemento dal fisico strutturato in grado di aiutarlo in fase di copertura. Un profilo simile a quello dell’ex rossonero Tiémoué Bakayoko, potrebbe fare il caso delle attuali esigenze della squadra. Ciò che è certo oltre alle 23 presenze di questa stagione, è che appena si ripartirà a giocare dopo lo stop legato al Coronavirus, Bennacer riprenderà il suo posto da titolare, perché, a soli 22 anni, il roseo futuro è tutto da scrivere.

