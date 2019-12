E’ fine anno, e dunque come sempre è tempo di bilanci. In generale è stato sicuramente un anno negativo per il Milan, che non è riuscito a centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League, sfumato per un solo punto. Andando però nello specifico, abbiamo individuato cinque fattori che hanno reso l’anno del Milan ancora più complicato. Scopriamoli insieme.

Scheda 1 di 6