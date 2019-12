NEWS MILAN – E’ stato un anno di alti e soprattutto di bassi per il Milan. L’obiettivo di qualificarsi in Champions League non è stato raggiunto, ma in generale è giusto ricordare anche qualcosa buono, con la speranza di poter fare molto più nel 2020. Cerchiamo di riviverli insieme per strappare un piccolo sorriso ai tifosi rossoneri, che hanno concluso l’anno in maniera disastrosa con la sconfitta per 5 a 0 a Bergamo contro l’Atalanta.

