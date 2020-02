Milan, ultimi gol contro la Juventus: Bonaventura unico superstite

NEWS MILAN – È Giacomo Bonaventura l’ultimo giocatore ad aver segnato un gol alla Juventus che si trova ancora nella rosa dell’attuale Milan. Era il dicembre 2016, Supercoppa Italiana a Doha. Jack segnò il gol del pareggio dopo il vantaggio di Chiellini: vincente il suo colpo di testa in anticipo sul primo palo su cross di Jesus Suso.

Tutti gli altri gol più recenti del Milan contro la Juventus, sono stati segnati da giocatori che attualmente non vestono più la maglia rossonera. L’ultimo in ordine cronologico lo segnò Krzysztof Piatek la scorsa stagione, ad aprile, allo Stadium. E sappiamo che l’attaccante polacco ha recentemente lasciato l’Italia per trasferirsi all’Hertha Berlino. Prima di lui, dobbiamo tornare addirittura al 2018 per ritrovare un altro gol milanista, sempre allo stadium: lo segnò Leonardo Bonucci, nell’unica stagione in cui giocò per il Milan. Ancora prima altri due gol di Carlos Bacca, anche lui ormai lontano dai rossoneri.

E purtroppo parliamo sempre di sconfitte per il Milan. I numeri sono clamorosamente negativi per i rossoneri. Basti pensare che negli ultimi 20 confronti (casa, trasferta e per tutte le competizioni), il resoconto è: 1 vittoria, 1 pareggio (poi vittoria ai rigori nella Supercoppa sopracitata) e ben 18 sconfitte. Tremendo. E negli ultimi 10 incontri, il Milan ha segnato appena 5 gol: mai più di uno a partita, peraltro. Statistiche deprimenti per il Milan, che bisogna invertire. Domani rinascita o crollo: per il nostro focus, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android