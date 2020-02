Milan Top News: vigilia del Derby, parla Pioli in conferenza

ULTIME MILAN – Tutto ciò che c’è da sapere sul Milan nelle Top News di giornata: mercato, trattative, obiettivi, retroscena, ufficialità, indiscrezioni e interviste.

VERSO IL DERBY – Giornata di vigilia. Tutto incentrato verso il Derby che si giocherà domani sera. Vigilia iniziata con le parole di due grandi ex: Kakà per il Milan e Lucio per l’Inter, due brasiliani che tante volte si sono affrontati in campo. Poi parola ai due presidenti storici: Berlusconi e Moratti. Soprattutto, però, alla vigilia come sempre hanno parlato in conferenza stampa i due allenatori: Pioli e Conte. Milan e Inter hanno anche un’altra partita in ballo, dove però giocano insieme: quella per il nuovo stadio. Ecco le parole del sindaco Sala a riguardo. Chi invece non dovrebbe giocare è Handanvoic: leggi di più.

