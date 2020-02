Milan Top News – Le condizioni di Donnarumma, i giovani e Milan-Genoa in chiaro

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le notizie principali del 26 febbraio 2020 riguardanti il Milan e non solo. I rossoneri si preparano alla sfida di domenica, Milan-Genoa, che per via del Coronavirus dovrebbe giocarsi a porte chiuse. E forse anche senza giornalisti. A tal proposito è scoppiata la protesta della ‘Federazione Nazionale della Stampa Italiana‘ e dell”Unione Stampa Sportiva Italiana‘.

CONDIZIONI DONNARUMMA – Dopo essere stato sostituito in Fiorentina-Milan poco dopo l’inizio del secondo tempo, Gianluigi Donnarumma non sembra ancora recuperato appieno. Ecco le ultimissime novità sulle sue condizioni.

I GIOVANI DEL MILAN – Un focus sulla riscoperta dei ragazzi del settore giovanile rossonero. Matteo Gabbia è l’ultimo in ordine cronologico, con il difensore che ha già collezionato due presenze e giocato con grande personalità. Il nostro approfondimento.

INTERVISTA VUCINIC – Mirko Vucinic ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo apporto in squadra: leggi le dichiarazioni.

MILAN-GENOA IN CHIARO? – Domenica a San Siro si giocherà a porte chiuse l’anticipo domenicale della 27.a giornata di Serie A. E si parla della possibilità che Milan-Genoa possa essere trasmessa in chiaro: la situazione.

CAUSA RAFAEL LEAO – Lo Sporting Lisbona ha annunciato di aver perso causa con la FIFA per la rescissione di Rafael Leao. Il giocatore aveva rescisso il contratto. Ecco tutti i dettagli.

CHAMPIONS LEAGUE – Questa sera si sono anche giocate le ultime due partite dell’andata degli ottavi di finale di Champions League: Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City.

