Milan Top News: girandola di agenti in sede, parlano Castillejo e Bennacer

LE PAROLE DI BENNACER E CASTILLEJO – Ai microfoni di ‘Milan Tv’ hanno parlato sia Ismael Bennacer che Samu Castillejo. Lo spagnolo ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

GLI INCONTRI DI OGGI A ‘CASA MILAN’ – Dopo gli acquisti di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Asmir Begovic, il Milan continua a fare il punto in entrata e in uscita. C’è stato un incontro con l’agente di Rodrigo De Paul e Matias Zaracho, ma anche con alcuni intermediari che si occupano del giovane difensore Marcelin. In uscita occhio alla situazione di Lucas Paqueta: il suo procuratore è stato in sede per parlare del suo assistito di una eventuale cessione.

CALCIOMERCATO MILAN – Intanto su Jesus Suso ci sono Roma e Siviglia che lo vorrebbero in prestito, mentre per Dani Olmo la questione si complica: Lipsia vicino e addio Milan?

