Milan Top News: domenica d’allenamento, in Coppa Italia si gioca

ULTIME NEWS MILAN – Una domenica atipica per il Milan, che si è ritrovato a Milanello visto il rinvio del match contro il Genoa. Allenamento per i rossoneri, che adesso pensano alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Un match che vedrà gli importanti rientri di Gianluigi Donnarumma e Simon Kjaer.

COPPA ITALIA – Dopo un po’ di indecisione è stata presa una decisione definitiva: Juventus-Milan si giocherà a porte aperte, ma non per tutti: vietata la trasferta ai residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

CALCIOMERCATO MILAN – Sul fronte calciomercato si registra una distanza abissale tra Giacomo Bonaventura e il Milan, destinati a separarsi a fine stagione. In attacco, invece, i rossoneri non mollano Federico Bernardeschi, già trattato a gennaio.

SITUAZIONE SOCIETARIA – Continua a tenere banco la spaccatura avvenuta in società all’interno della dirigenza. Ecco le opinioni di Marco Bucciantini e Franco Ordine. Non trovano conferme, inoltre, i contatti tra Ivan Gazidis e Fabio Capello.

