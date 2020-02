Milan Top News: contro il Genoa a porte chiuse? Manca solo l’ufficialità

ULTIME NEWS MILAN – Giornata caratterizzata dall’impatto del coronavirus sulla prossima giornata di Serie A. La richiesta della Lega Calcio di giocare a porte chiuse sembra sia stata accolta dal governo: in serata il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha confermato la possibilità di giocare senza pubblico i match nelle aree a rischio. Il Milan, qualora questa decisione venisse ufficializzata, provvederà a rimborsare i propri tifosi del costo del biglietto.

VIDEO MILAN TV – Nel corso del programma ‘L’Inferno del Lunedì’, in onda su Milan Tv, sono state mostrate alcune immagini inedite sul presunto fallo di mano di Zlatan Ibrahimovic a Firenze. In questo video appare chiaro che la palla sbatte sul petto dello svedese, non sul braccio.

