Milan, sicurezza Begovic: la porta rossonera è in buone mani

NEWS MILAN – In questi giorni, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il portiere rossonero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma sta lavorando per recuperare della piccola distorsione alla caviglia rimediata sabato scorso a Firenze. Il lavoro di Donnarumma procede bene, l’infortunio non è niente di grave ma, a quanto sembra, il numero 99 potrebbe stare a riposo per Milan-Genoa di domenica, ore 12:30, a ‘San Siro‘.

Alle porte, infatti, il Diavolo ha anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ovvero Juventus-Milan all’Allianz Stadium ed il tecnico rossonero Stefano Pioli non vorrebbe correre alcun rischio con il suo estremo difensore titolare. Poco male, però, perché, nel caso in cui Gigio desse forfait, giocherebbe dal 1′ contro i rossoblu di Davide Nicola l’esperto portiere bosniaco Asmir Begovic, arrivato a gennaio in prestito dagli inglesi del Bournemouth.

Begovic, classe 1987, è giunto per sostituire, fino a giugno, Pepe Reina, passato all’Aston Villa per giocare il resto della stagione con maggior continuità: portiere affidabile, solido e con un bagaglio sportivo di tutto rispetto. Il giocatore, infatti, ha difeso per cinque stagioni, da titolare fisso (173 presenze) i pali della porta dello Stoke City, in Premier League. Con i ‘Potters‘, addirittura, aveva anche messo a segno un gol (VIDEO)!

In un grande club, comunque, Begovic c’era già stato, dal 2015 al 2017, giocando per il Chelsea di Antonio Conte e conquistando anche il campionato inglese, prima di passare, per le successive due stagioni, al Bournemouth. Il Diavolo lo ha portato a Milano dopo i primi mesi della stagione in corso in cui aveva militato nella fila degli azeri del Qarabag, con cui ha anche disputato l’Europa League.

Alto (198 centimetri), grosso (101 chilogrammi), ma esplosivo, Begovic offre al Milan, nel caso di assenza di Donnarumma, un’alternativa di primo livello. Basti guardare, ad esempio, la qualità dell’esordio del bosniaco sul campo della Fiorentina: gettato nella mischia a freddo per il k.o. di Donnarumma, Begovic si è subito reso protagonista di una bella parata, smanacciando sul fondo un insidioso colpo di testa, e, successivamente, sventando da campione sulla conclusione ravvicinata di Martín Cáceres.

Nel finale, poi, per poco Begovic non è riuscito a sventare persino il calcio di rigore di Erick Pulgar, valso il pareggio ai viola. Una ‘macchia’ sulla sua prestazione che il portiere avrà già l’occasione di cancellare domenica, qualora fosse chiamato in causa, offrendo una bella prova contro un Genoa che si preannuncia combattivo ed alla ricerca di pesanti punti in chiave salvezza.

