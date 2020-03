Milan, Pioli incorona (nuovamente) Ibrahimovic: Elliott ne prenda atto

ULTIME NEWS MILAN – Dopo due settimane dall’ultima volta, il Milan ritorna finalmente in campo. L’emergenza coronavirus ha costretto la maggior parte del calcio italiano a fermarsi, prima della decisione di giocare comunque, ma a porte chiuse. La stessa sorte, ovviamente, toccherà al Milan che recupererà la gara contro il Genoa, rinviata lo scorso 1 marzo. Un match che i rossoneri non possono far altro che vincere, se vogliono confermare almeno il sesto posto, al momento di proprietà del Napoli di Gennaro Gattuso. Alla vigilia ha parlato Stefano Pioli che, ai microfoni di Milan Tv, non ha fatto altro che ribadire il concetto appena espresso.

Ma c’è di più: Pioli, parlando dell’importanza del match, ha (nuovamente) citato Zlatan Ibrahimovic come esempio da seguire dentro e fuori dal campo. Il tecnico rossonero ha intimato i propri giocatori a mettere in campo la mentalità dello svedese, vero e proprio punto di riferimento da quando a gennaio è ritornato a Milano. Ibrahimovic ha fame, vuole vincere ed eccellere; per questo motivo deve diventare uno stimolo per tutti. Dunque il classe 1981 ha saputo dare un apporto straordinario non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale.

Ascoltando queste parole non si può dimenticare chi ha voluto il suo ritorno al Milan, ovvero Boban e Maldini, mai come ora lontani dal club. Se il croato è stato licenziato da Gazidis, per l’ex capitano ci sarebbe qualche possibilità in più di permanenza, ma è difficile pensarlo nell’organigramma per l’anno prossimo. Che l’importanza di Ibrahimovic, sottolineata da Pioli, sia una sorta di messaggio alla proprietà? La linea giovani sposata da Elliott non prevedeva di certo questo tipo di acquisto che, oggettivamente, ha cambiato il Milan in positivo. Se Gazidis dovesse confermare Pioli, dunque, la battaglia portata avanti dalle due leggende rossonere potrebbe non spegnersi. Intanto ecco cosa ha detto il l’allenatore del Milan alla vigilia del match contro il Genoa, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android