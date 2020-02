Milan, Pioli analizza il momento: certezze e punti deboli

NEWS MILAN – Milan-Genoa non si giocherà domani alle 12.30, ma nella serata del 13 maggio assieme alle altre 4 sfide che inizialmente si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. Una notizia tardiva che ha lasciato perplessi e basiti in molti, specialmente i tifosi interisti che non hanno preso bene la decisione di non far giocare il big match contro la Juventus.

Dell’argomento ne ha parlato oggi pomeriggio anche il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, in esclusiva ai microfoni di Milan TV. L’allenatore del Milan ha espresso soddisfazione per il rinvio della gara, anche se la decisione poteva avere tempistiche differenti: “Il calcio è passione, emozione, a porte chiuse non c’è, mi ero preoccupato per tutta la settimana fare capire a questi ragazzi com’è giocare senza tifosi, sono contento non si giochi ma si poteva decidere prima”.

L’ex allenatore di Lazio e Inter, inoltre, ha analizzato il momento della squadra tra certezze e punti deboli sui quali c’è ancora da lavorare. Per quanto riguarda quest’ultimi, Pioli è tornato a parlare degli errori fatti contro la Fiorentina: “Ci manca l’istinto del killer, una situazione che ci ha penalizzato troppo nell’ultima partita, abbiamo commesso l’errore che bastasse gestire senza correre rischi, dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità, adesso i punti diventeranno sempre più pesanti, dobbiamo spingere, sono situazioni che dobbiamo migliorare”.

Tra le certezze c'è certamente Ibrahimovic – un giocatore unico per talento e ambizione ha detto il suo allenatore – ma anche Ante Rebic. Sull'ex Fiorentina, in particolare, Pioli ha speso parole molto importanti che fanno da monito anche per quelli che in questo momento faticano a trovare spazio: "Non è vero che le scelte le fa l'allenatore, o meglio è vero solo in parte. Le scelte le fanno i giocatori, quando sono disponibili e determinati hanno più possibilità di essere scelti. Ante sta attraversando un momento importante e ci è arrivato attraverso il sacrificio, deve continuare così".

