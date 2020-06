Milan, per Leao parte la rincorsa per la riconferma: inizio in salita

MILAN NEWS – Rafael Leao, arrivato al Milan meno di un anno fa dal Lille, non ha mai convinto in pieno l’ambiente rossonero. Per lui, in questa tribolata stagione, tanti spezzoni di partite e poca continuità. Per un ragazzo che è stato pagato ben 35 milioni di euro, ci si aspettava molto di più del misero bottino di 2 gol fin qui messi a segno. Leao, 21 anni da compiere fra 3 giorni, ha fatto intravedere solo pochissime delle qualità che ha nelle sue corde.

La scorsa estate, Paolo Maldini e Zvonimir Boban arrivarono per primi sul giocatore bruciando la concorrenza di altri club europei (fra cui l’Inter). I due dirigenti erano convinti di aver fatto un colpo per il futuro, ma anche per il presente. Pensiero sbagliato, perché Leao è ancora acerbo per fare il titolare al Milan.

La società comunque crede in lui, e l’ipotesi di girarlo in prestito per poi riportarlo alla base, non è da escludere. Nel frattempo, parlando più nell’immediato, il portoghese deve fare di tutto per meritarsi la riconferma in rosa per la prossima stagione. Ci sono 12 partite di campionato, più sicuramente una di Coppa Italia. È proprio dalla partita di venerdì contro la Juventus, che partirà la ricorsa di Leao. Dalle indicazioni che ci sono giunte dalla partitella di ieri, Leao non è stato schierato fra i possibili titolari. Stefano Pioli sta iniziando a preparare l’11 anti campioni d’Italia, e fra coloro che partiranno dall’inizio, non pare esserci spazio per il classe 1999.

Infatti, il tecnico rossonero ha schierato le così dette prime linee con la seguente formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Un 4-2-3-1 che non prevede la partenza di Leao fra i titolari. Nei prossimi giorni capiremo se le intenzioni di Pioli saranno quelle di schierarlo a gara in corso, oppure il portoghese ha qualche chance di partite comunque dall’inizio. Una cosa è certa, la permanenza di Leao al Milan, si deciderà da qui a fine stagione. Partire con un’altra panchina non sarebbe di buon auspicio, considerando anche il fatto che mancherà Zlatan Ibrahimovic.

Nel frattempo, per il futuro, il Milan sta lavorando con Ralf Rangnick. Ma a che punto è la trattativa per il suo arrivo al Diavolo? Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓