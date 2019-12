Milan, Paqueta: permanenza o cessione? Un destino tutto da scrivere

ULTIME NEWS MILAN – Paqueta sì, Paqueta no. Il Milan sfoglia la sua margherita ma non ha ancora deciso il futuro del brasiliano. Un futuro che dipende esclusivamente da lui: bisognerà valutare il suo rendimento, oppure la sua immediata cessione. Una scelta che ancora non è stata presa né dal Milan né dallo stesso Paqueta. C’è un interesse concreto del Psg nei suoi confronti, di quel Leonardo che lo ha portato proprio al Milan dodici mesi fa. L’ex dirigente rossonero non ha mai nascosto l’ammirazione per il giocatore e vorrebbe approfittare del suo momento nebuloso per sferrare l’attacco decisivo.

L’avventura al Milan di Paqueta inizia con il botto. L’ex Flamengo arriva in Italia e viene subito impiegato da Gennaro Gattuso in una partita di Coppa Italia da dentro/fuori contro la Sampdoria. La risposta del brasiliano è quella da giocatore pronto e navigato, in una squadra che sembra essere la sua da diverso tempo. Le prestazioni rimangono sempre ad alti livelli, insieme all’altro acquisto di gennaio Krzysztof Piatek. Entrambi portano il Milan stabilmente in zona Champions, prima di una flessione nota a tutti e culminata con il ritardo di un solo punto dal quarto posto.

La nuova stagione inizia con l’arrivo di Marco Giampaolo, allenatore che utilizza un modulo con il trequartista, ruolo tanto caro a Paqueta. Il classe 1997, infatti, non ha mai tenuto nascosta la voglia di giocare qualche metro più avanti, così da sprigionare al meglio le sue qualità tecniche. Nulla da fare invece: l’ex Sampdoria lo vede da mezzala e gli fa disputare solo qualche gara da fantasista. Un rapporto complicato dall’inizio alla fine. L’arrivo di Stefano Pioli lo esalta in poche occasioni, in molte altre offre gare non all’altezza della sua fama. La situazione precipita con il pieno recupero di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura: l’ex Atalanta, apparso in forma smagliante, si appropria del suo posto da titolare, spedendolo in panchina.

Un momento che di certo non fa felice né Paqueta né il Milan. A peggiorare il tutto ci stanno pensando le sirene di mercato sopra accennate. Il brasiliano è artefice del proprio destino, ma deve cambiare necessariamente registro per conquistarsi la permanenza. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e il richiamo di Leonardo è decisamente accattivante. Cosa deciderà di fare Paqueta? Conquistarsi il posto a suon di prestazioni convincenti o decidere per l’addio dopo un solo anno? Una domanda alla quale il prossimo mese darà una risposta chiara. Un altro giocatore che dovrà riscattarsi è Rafael Leao: cosa farà il portoghese?

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android