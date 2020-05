Milan, nessun dubbio su Bennacer: è lui il centrocampista del futuro

MILAN NEWS – Work in progress per il Milan che si appresta a ricominciare la stagione attuale, ma che ha l’obbligo di pensare già alla prossima. I rossoneri, infatti, hanno disputato un campionato più che altalenante, giocandosi in anticipo l’accesso alla Champions League e trovandosi a lottare per un posto in Europa League. E’ chiaro che non ci si potrà accontentare di galleggiare tra la sesta e la settima posizione per ancora molto tempo, ma bisogna svoltare al più presto per guardare al futuro con più ottimismo.

C’è solo una medicina in grado di far guarire un Milan malato: quella di puntellare la rosa con elementi di qualità. Ma non è tutto da buttare: il Diavolo ha comunque una buona base da cui ripartire, ma è soprattutto sul centrocampo che bisognerà intervenire. Tra giocatori in partenza (Bonaventura, per esempio) e molti altri che si sono dimostrati sottotono (Paqueta, Krunic) ce n’è uno che si è dimostrato una assoluta eccezione: si tratta di Ismael Bennacer.

L’algerino è, insieme a Theo Hernandez, il colpo più riuscito del Milan dello scorso anno, che ha avuto il merito di muoversi in anticipo sulla concorrenza, accaparrandoselo ad un prezzo più che vantaggioso (16 milioni di euro). Dopo un inizio blando, l’ex Empoli si è preso il centrocampo rossonero a suon di prestazioni di assoluto livello, intervallate però da troppi cartellini gialli (12). Un difetto da limare, ma che può starci vista la sua giovane età (23).

In un reparto da sistemare quasi per intero, dunque, Bennacer è forse l’unica certezza. Un giocatore che è stato già richiesto dal Psg, ma che il Milan non ha nessuna intenzione di farsi scappare. Il centrocampo del futuro avrà lui come perno centrale, anche perché i numero 4 può ricoprire diversi ruoli, come dimostrato in nazionale, ma anche in rossonero, dove ha giocato sia da mediano che insieme a Franck Kessie in centrocampo a 2. Una piccola luce si intravede nel buio, Bennacer continuerà a custodire le chiavi della mediana rossonera.

Intanto Zlatan Ibrahimovic continua a mandare segnali criptici sui social: ecco l’ultimo sull’Hammarby, continua a leggere >>>