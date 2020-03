Milan, le grandi imprese dei portieri rossoneri: il focus

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: App AC Milan)

“Era il 16 marzo di 26 anni fa e nella partita d’andata contro i tedeschi, Sebastiano Rossi aveva fatto un errore da 4 in pagella: tiro di Mario Basler senza troppe pretese e gol a favore del Werder Brema a San Siro. Fortuna che prima Paolo Maldini, alla prima rete in Champions League a San Siro, e Dejan Savićević avevano ugualmente portato il Milan alla vittoria.

Ma a Seba non bastava. Voleva prendersela lui la rivincita, personalmente e fino in fondo. Così a Brema, nella partita di ritorno del girone di qualificazione alla Semifinale secca del 1994, parò tutto il parabile. È stata la sua notte. Basler, Votava, Neubarth: tiri di ogni tipo, anche forti, ravvicinati, nell’inferno del Weserstadion, ma Seba parava di tutto. Tranne un rigore, ma finì 1-1.

La notte di Brema dimostra che quando per un grande portiere è la sua notte, non c’è niente da fare. Vince lui. Come ben sa Gigio Donnarumma, trionfatore della notte di Doha e della Supercoppa rossonera: il rigore su Dybala ma non solo, anche molte altre parate. Un anno dopo la notte dell’esaltazione e della riscossa sarebbe toccata a suo fratello, in Coppa Italia, nel Derby valido per Quarti di finale: rossoneri in Semifinale e grandi interventi da parte di Antonio Donnarumma.

Le notti di Marassi, poi: un grande Pepe Reina sia in Coppa Italia contro la Sampdoria a gennaio che contro il Genoa in campionato a ottobre, in entrambi i casi nel 2019. Eccezione alla regola: il gol di Begović con la maglie dello Stoke City non era di notte, ma è stata ugualmente un’impresa”. Intanto il Milan sta pensando a Loren Moron del Betis Siviglia per l’attacco: ecco qualche curiosità che non sai, continua a leggere >>>

