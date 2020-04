Milan, la difesa è la tua certezza: c’è una base importante da cui ripartire

ULTIME NEWS MILAN – La classifica del Milan, prima dell’emergenza coronavirus che ha costretto il calcio a fermarsi, recita un settimo posto non proprio esaltante con 36 punti. Come se non bastasse, Parma e Verona, subito dietro ai rossoneri a 35, hanno una partita in meno e potrebbero entrambe superare la squadra di Stefano Pioli. Un potenziale nono posto era ciò che di più lontano si aspettasse la dirigenza, dopo un mercato non di certo di primissimo livello, ma che ha registrato delle uscite economiche importanti. Inoltre a gennaio, a parte l’operazione Zlatan Ibrahimovic, si è pensato molto di più alle cessioni, con Jesus Suso e Krzysztof Piatek che hanno salutato la squadra senza troppi rimpianti.

Squadra rivoluzionata sia a giugno che a gennaio dunque, difficile così pensare ad una soluzione di continuità che miri a far crescere una squadra in difficoltà da svariati anni. C’è un reparto però che è pressoché rimasto uguale negli anni e, oggettivamente, è quello che si dimostra più solido: la difesa. Partendo da Gianluigi Donnarumma, uno dei pochissimi fuoriclasse del Milan, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Il classe 1999 non è nuovo a parate mostruose che gli hanno permesso il record stagionale di maggior numero di clean sheet in Serie A (10).

Un risultato che sarebbe diverso senza l’apporto di Alessio Romagnoli, diventato ormai una guida per il Milan. Il capitano rossonero forma con Musacchio, Kjaer e Gabbia una coppia di difesa molto affiatata, che ha aiutato Donnarumma a raggiungere questo importante traguardo. Capitolo terzini: mentre sulla fascia sinistra Theo Hernandez è una certezza assoluta, sulla destra Andrea Conti e Davide Calabria solo le note dolenti della stagione. Nè l’uno né l’altro infatti ha garantito affidabilità in un ruolo che il collega francese ha aggredito fin dal primo giorno.

Certo c’è ancora molto da migliorare, ma la base su cui lavorare per il prossimo anno c’è tutta. A meno di cessioni illustri che potrebbero essere decise in estate (es. Donnarumma a Romagnoli), la difesa di gran lunga il reparto migliore del Milan ed è proprio da qui che bisogna ripartire. Intanto Pepe Reina ha rilasciato un’intervista in cui parla del Milan: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

