Milan, Kessie: un intoccabile con la valigia sempre pronta

MILAN NEWS – Ogni sessione di mercato Franck Kessie finisce al centro di indiscrezioni di mercato e voci di presunte squadre interessate a portarlo via dal Milan. Eppure, per tutti gli allenatori che ha avuto in rossonero il centrocampista ivoriano è sempre stato un intoccabile e un perno della mediana del Milan. Prima con Montella, poi con Gattuso – con il calabrese era diventato anche rigorista – e infine con Giampaolo e Pioli.

Il posto a Kessie non glielo ha mai preso nessuno perché nella rosa del Milan non c’è un altro tipo di centrocampista con le sue stesse caratteristiche. Uno che è in grado di svolgere la doppia fase, anche se logicamente il rendimento poteva essere ben al di sopra di quello dimostrato, soprattutto in questa stagione. L’ivoriano, pagato 28 milioni all’Atalanta, ha giocato la bellezza di 120 gare delle 135 disputate dal club: una vera e propria certezza.

Rientrato solamente sabato scorso in gruppo, Kessie avrà solamente due settimane per cercare di recuperare la forma migliore e conquistarsi un posta da titolare in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Nel caso in cui non dovesse raggiungere il top della forma potrebbe spuntarla Krunic. Contratto in scadenza nel 2022, l’ivoriano dovrà cercare di convincere il Milan in questi due mesi a voler puntare ancora su di lui.

Le voci di mercato non mancano e secondo molti potrebbe essere la specifica richiesta di Rino Gattuso per sostituire il brasiliano Allan in caso di cessione dal Napoli. Con il tecnico calabrese il rapporto è rimasto ottimo, nonostante la tirata d'orecchie dello scorso anno dopo il litigio con Biglia nel derby di ritorno. Di mercato ci sarà tempo per parlarne. Ora si pensa al campo e Kessie rimarrà ancora una pedina fondamentale per Stefano Pioli, almeno per questa insolita estate di campionato.

