Milan, Ibrahimovic is back! Ecco i pro e i contro del suo arrivo

Ibrahimovic è di nuovo ufficialmente rossonero a più di 7 anni dalla sua precedente esperienza. Lo svedese ha sciolto le riserve e ha deciso: sarà nuovamente un giocatore del Milan. Una notizia che la maggior parte dei tifosi aspettava con ansia dopo un tira e molla che sembrava non lasciar presagire nulla di buono. Non tutti, però, viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Prendere un 38enne per risollevare le sorti del Milan? Una mossa su cui si potrebbe discutere. E se spesso la verità sta nel mezzo, proviamo a fare una lista dei pro e dei contro di questa operazione.

