Milan-Genoa – Theo Hernandez, un girone dopo: all’andata il primo gol

NEWS MILAN – Come viene sottolineato da gazzetta.it, Theo Hernandez domenica affronterà il Genoa, avversario speciale per lui. Nella gara d’andata, infatti, il terzino ha segnato il suo primo gol in Serie A e con la maglia rossonera, sfruttando una grande disattenzione della difesa rossoblù.

Quello di Theo Hernandez è stato un gol dei suoi: galoppata sulla fascia sinistra, ingresso in area di potenza, e conclusione sul primo palo. Già nel precampionato aveva fatto vedere qualche lampo di classe, ma da quel momento l’ex Real Madrid si è preso il Milan. Nonostante la vittoria di Marassi per 1-2 (gol decisivo di Kessie su calcio rigore), il club rossonero decide di esonerare Giampaolo e di affidare la panchina a Stefano Pioli, che punta subito sulla forza e la propensione offensiva di Theo. Da quel momento il francese non uscirà più dal campo, tanto da costringere Ricardo Rodriguez a cambiare aria.

Senza dubbio un grande colpo di Paolo Maldini, che ha speso venti milioni di euro per prendere il suo cartellino. Theo Hernandez in questo momento è il secondo marcatore stagione del Milan, con 6 gol all’attivo, e in più ha la terza migliore media voto di squadra (6,31) dopo Ibrahimovic (6,44) e Rebic (6,41) . Insomma, un elemento davvero imprescindibile, che ha ancora grandissimi margini di miglioramento, soprattutto in fase difensiva. Domenica arriva il Genoa e chissà che Theo non possa gonfiare nuovamente la rete contro i liguri: i tifosi rossoneri lo sperano. Intanto il Milan sembra essere più vicino a un potenziale campione, continua a leggere >>>

