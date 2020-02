Milan-Genoa – Kessie, mancano i gol: l’ivoriano non segna dall’andata

NEWS MILAN – Montella, Giampaolo, Gattuso e Pioli. Cosa hanno in comune? Franck Kessie. Il centrocampista del Milan, acquistato dall’Atalanta nell’estate 2017, è sempre stato inamovibile per qualsiasi allenatore che si è seduto sulla panchina rossonera. I motivi? L’ivoriano garantisce equilibrio e grande forza fisica, aspetto fondamentale nel calcio moderno, fatto di ritmi elevati.

Fino alla scorsa stagione, però, c’erano anche i gol. Nella scorsa annata, infatti, Kessie ha segnato 7 gol, diventando per distacco il centrocampista più prolifico di Gattuso. Adesso le cose sono cambiate, visto che l’ivoriano ha segnato un solo gol in questa stagione (su rigore), curiosamente proprio a Marassi contro il Genoa, prossimo avversario dei rossoneri in campionato. Ovviamente, non essendo più rigorista, è scontato che i gol siano diminuiti, ma l’ex Cesena ha comunque tutte le potenzialità per poter fare qualche gol in più, considerando la sua abilità negli inserimenti senza palla.

Bisogna anche dire che il 4-2-3-1 ideato da Pioli è completamente diverso dal 4-3-3 di Gattuso. Nel primo modulo, infatti, il compito del centrocampista è soprattutto quello di aiutare Bennacer in copertura, considerando che alle spalle di Ibrahimovic ci sono ben tre trequartisti come Rebic, Calhanoglu e Castillejo, mentre nel 4-3-3 Kessie poteva inserirsi con maggiore facilità. Il calcio però non è solo fatto da schemi e da numeri, e dunque dall’ivoriano ci si aspetta qualcosa in più da questo punto di vista, anche perchè i gol non possono arrivare solo da Rebic o eventualmente Ibrahimovic. Vedremo se domenica il Genoa porterà nuovamente “fortuna” al centrocampista. Intanto novità fondamentale di formazione per la gara di San Siro. Pioli deve rinunciare a uno dei pilastri della squadra, continua a leggere >>>

