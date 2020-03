Milan, Gazidis contro gli alti stipendi: ecco chi rischia il taglio

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan che verrà, secondo quello che filtra dagli ambienti rossoneri, avrà un tetto massimo degli stipendi di 2 milioni di euro all’anno per i calciatori.

Questo stop alle spese folli è imposto, con il benestare del fondo Elliott, da Ivan Gazidis. Come scritto in una delle loro grafiche dai colleghi di Telelombardia, secondo questo criterio, sono tanti i giocatori a rischio taglio, a meno che non si riducano lo stipendio (cosa molto improbabile). Ecco chi sono i giocatori che guadagnano troppo secondo la “linea Gazidis”:

Donnarumma – 6 milioni

Ibrahimovic – 3,5 milioni per 6 mesi

Biglia, Romagnoli – 3,5 milioni

Rebic – 3 milioni

Calhanoglu – 2,5 milioni

Kessie – 2,2 milioni

Calabria, Conti, Theo Hernandez, Musacchio e Bonaventura – 2 milioni

Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, ad oggi, hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, perciò, salvo clamorosi rinnovi, verranno automaticamente esclusi dalla rosa della squadra per la prossima stagione. Diverso è il discorso per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, uno di pochi fuoriclasse del Milan, potrebbe rientrare fra le eccezioni, nonostante anche lui sia in scadenza di contratto a giugno. Alessio Romagnoli e Theo Hernandez sicuramente non verranno toccati nonostante gli stipendi, mentre su Gianluigi Donnarumma il discorso è complicato. Sul portierone classe 1999 ci sono da valutare i numerosi intrecci di mercato che lo coinvolgono. In ogni caso, questo processo di abbattimento del monte ingaggi è iniziato già nel mercato di gennaio con le cessioni di José Manuel Reina e Suso (3 milioni), Fabio Borini (2,5 milioni), Mattia Caldara (2,2 milioni) e Ricardo Rodriguez (2,1 milioni).

