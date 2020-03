Milan, Conti-Calabria dove siete? La fascia destra non convince

ULTIME NEWS MILAN – Periodo di stop forzato, periodo di riflessioni, quelle che sta facendo il Milan in questo momento. I rossoneri hanno disputato fin qui un campionato decisamente sottotono raddrizzato, parzialmente, dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio. Lo svedese è riuscito a mascherare diverse falle nello scacchiere del Diavolo, ma non c’è dubbio che queste rimangano ben visibili. Non c’era modo peggiore di abbandonare (si spera temporaneamente) il campionato dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus. La sconfitta casalinga contro un Genoa sì in risalita, ma pur sempre terzultimo, lascia non poco amaro in bocca nell’ambiente.

Stefano Pioli sembra aver finito le carte a disposizione dopo un mercato di gennaio che ha visto molte più cessioni che acquisti. Sono molti i punti deboli mostrati dalla sua squadra, uno tra questi il ruolo di terzino destro. Gli interpreti sono Andrea Conti e Davide Calabria, due giocatori che finora hanno ampiamente deluso le aspettative. Con l’arrivo di Pioli, l’ex Atalanta è stato impiegato più volte da titolare, ma la sua forma fisica dei tempi migliori appare ormai inarrivabile. In stagione, finora, il numero 12 rossonero conta 18 presenze complessive con un solo assist e ben 7 cartellini gialli all’attivo.

Non migliore lo score di Calabria, che fino allo scorso anno era uno degli intoccabili di Gennaro Gattuso. I suoi numeri sono simili a quelli del collega di reparto: 17 presenze, un solo assist e 3 cartellini gialli. Dal momento che le statistiche non mentono mai, è facile intuire come ci sia da lavorare ancora tantissimo su una porzione di campo non meno importante delle altre. Theo Hernandez docet e deve essere l’esempio lampante di come un terzino possa essere determinante per una squadra. Finora Conti e Calabria non lo sono stati mai: c’è l’urgenza di cambiare marcia nell’immediato. Intanto il Milan sta valutando un trequartista importante per il prossimo anno: ecco chi è >>>

