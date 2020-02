Milan, che peccato! Ecco perché una vittoria ti avrebbe portato in paradiso

ULTIME NEWS MILAN – Una battuta d’arresto improvvisa, ma forse non così inaspettata. Stefano Pioli, in occasione della conferenza stampa della vigilia, aveva fin da subito preannunciato le numerose defezioni, tra cui quella di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, oltre ad un attacco febbrile, ha avuto un piccolo affaticamento che non gli ha concesso di prendere parte a Milan-Verona. Ma non solo lui: anche Simon Kjaer, Rade Krunic e Andrea Conti sono stati impossibilitati a dare il loro contributo alla causa rossonera. Una situazione di completa emergenza che ha reso quasi nulle le scelte a gara in corso di Stefano Pioli.

Le assenze non devono essere di certo un alibi, ma contro un Verona in splendida forma ci sarebbe stato bisogno di tutti gli effettivi. La squadra di Ivan Juric è passata in vantaggio, prima che Hakan Calhanoglu acciuffasse il pareggio con una punizione fortunosa. Le due squadre si sono equivalse, con il Verona che ha colpito ben due legni prima dell’espulsione di Sofyan Amrabat. Da lì in poi il Milan ha cercato di rendersi pericoloso e lo ha fatto con Samu Castillejo, fermato dal palo nei minuti finali. Una partita che sa di occasione persa in particolare per due motivi.

In primis, non si può non notare che una vittoria avrebbe portato i rossoneri al sesto posto solitario in classifica. Un sesto posto che vorrebbe dire Europa League diretta. Ma non solo: a causa della sconfitta della Roma e del pareggio dell’Atalanta, il Milan si sarebbe portato a soli cinque punti dalla Champions League, traguardo considerato una chimera soltanto un mese fa. Un rimpianto che fa storcere il naso e non poco al popolo rossonero, che sarebbe arrivato carico come non mai al Derby di domenica prossima contro l’Inter. Niente Diavolo in paradiso dunque, per adesso c’è posto soltanto in Purgatorio, in attesa che il Derby possa far continuare una rincorsa che adesso inizia ad assumere i contorni della realtà. Intanto ecco le parole di Antonee Robinson sulle visite mediche non superate con il Milan, continua a leggere >>>

