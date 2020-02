Milan, certezza Romagnoli: il capitano è leader insostituibile

NEWS MILAN – Domenica, alle ore 12:30, il ‘lunch match‘ della 26^ giornata del campionato di Serie A sarà Milan-Genoa: a guidare, ancora una volta, la difesa rossonera ci sarà Alessio Romagnoli, classe 1995, centrale e capitano del Milan che, mai come in questa stagione, si sta rivelando davvero insostituibile per il Diavolo.

Romagnoli, infatti, è l’unico giocatore di movimento nel Milan che, nell’annata 2019-2020, ha finora disputato tutte le partite in programma, non saltando neanche un minuto sul terreno di gioco: il numero 13 rossonero è sceso in campo 25 volte su 25 in campionato, per un totale di 2.250 minuti giocati, e 3 volte su 3 in Coppa Italia, sommando 300 minuti (inclusi, dunque, i tempi supplementari del match contro il Torino).

Cresciuto moltissimo nelle ultime tre stagioni, ed in maniera esponenziale, Romagnoli ora attende il Genoa, squadra a cui, nella passata edizione di Serie A, aveva fatto male in pieno recupero: il suo pallonetto su Ionut Radu, arrivato in pieno recupero, come si ricorderà, era risultato decisivo per la vittoria, 2-1, della squadra allora guidata da Gennaro Gattuso. Non è il gol, comunque, che il Milan chiede al suo capitano.

Da lui, infatti, i rossoneri cercano continuità di rendimento, garanzia di affidabilità, solidità difensiva e leadership nel sapere guidare la retroguardia. Tutte caratteristiche che Romagnoli possiede e che, partita dopo partita, affina sempre più. Ora, poi, al capitano spetta anche un altro, stimolante compito: dopo aver giocato in coppia con Mateo Musacchio per due stagioni, ed aver ‘saggiato’ le capacità di Simon Kjaer, nelle ultime gare è lui il più esperto nel cuore della difesa, visto che Stefano Pioli sta lanciando Matteo Gabbia.

Al giovane Gabbia, classe 1999, Romagnoli ha iniziato a fare da tutor, guidandolo passo dopo passo, in allenamento a Milanello come durante le partite, a cominciare dalle fasi di riscaldamento. Gabbia, in lui, vede un modello da seguire ed un difensore da imitare se, davvero, vorrà imporsi da titolare nel Milan in questa fase finale del campionato. E, in effetti, i risultati si vedono, evidenti, giacché sembra che Romagnoli e Gabbia abbiano giocato insieme per lungo tempo e non soltanto, finora, per il limitato arco temporale di due partite, neanche per intero.

La leadership di Romagnoli è riconosciuta dai compagni nello spogliatoio ed anche l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che di carisma ne ha da vendere, in campo e fuori, non l’ha messa minimamente in dubbio. Con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e lo stesso svedese, il capitano è il vero insostituibile del Diavolo. Prima o poi sarà costretto a fermarsi, anche perché, ormai da qualche settimana, gioca sotto diffida e, pertanto, al primo cartellino giallo rimediato sarà squalificato per un turno. Intanto, però, il Milan si gode la sua certezza, pronto a respingere, in estate, qualsivoglia sirena di mercato.

Romagnoli, infatti, è tornato sul taccuino di numerosi top team italiani (Juventus) ed europei (Chelsea, Manchester United): quando il Milan si siederà al tavolo con Mino Raiola per trattare il rinnovo di Donnarumma ed Ibrahimovic, magari, farebbe bene a cominciare a parlare anche del prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Una squadra che punta a tornare competitiva in Italia ed in Europa, infatti, non può far altro che ripartire dai suoi pilastri intoccabili.

