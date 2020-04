Migliori giovani italiani, vince Donnarumma: altri 4 rossoneri in lista

NEWS MILAN – Gianluigi Donnarumma è il giovane italiano più forte in una classifica di 100 profili selezionati. Il classe 1999 di Castellammare di Stabia, cresciuto nel vivaio del Milan, è il più votato. Conosciamo bene il nostro portierone, straordinario per mille aspetti. Ha esordito giovanissimo e minorenne con i rossoneri, e non ha più lasciato la titolarità.

Nella lista dei 100 giovani d’Italia stilata dai colleghi di Tmw, ci sono anche altri rossoneri. Al di là della prima posizione, occupata come detto da Gigio Donnarumma, ecco chi sono gli altri in classifica. Al 14° posto Matteo Gabbia, giovane difensore centrale che ha fatto il suo esordio con il Milan qualche mese fa.

È 15°, invece, Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà dei rossoneri ma attualmente in prestito al Pordenone in Serie B. Al 20° posto c'è Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 di proprietà del Milan, al momento in prestito al Livorno. Al 46° posto, invece, c'è Luan Capanni del Milan Primavera: attaccante.