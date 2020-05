Maldini da dirigente: il suo bilancio e le polemiche con Gazidis

– Da diverse stagioni ormai, nelregna la confusione più totale, sia in società che in campo. Il tutto è iniziato gli ultimi anni della gestione, per poi proseguire con gli sciagurati cinesi capeggiati da, arrivando fino all’attualee il suo fondo Elliott.

Oltre ai cambi di proprietà, si sono susseguiti anche avvicendamenti nei piani alti della dirigenza: da Adriano Galliani al duo Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, passando per Leonardo e Zvonimir Boban, fino agli odierni Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Non addentrandoci nella parte tecnica che riguarda gli allenatori, proveremo a fare un bilancio di Maldini dirigente del Milan.

