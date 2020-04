Le dimostrazioni d’amore di Theo Hernandez: Milan, non fartelo scappare

ULTIME NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus ha costretto tutti i campionati alla sospensione ed è difficile dire quando e come andrà a finire questa situazione. Nel frattempo i calciatori, nei loro domicili, fanno quel che possono, si allenano e si dedicano ai social per scambiare due chiacchiere con i propri tifosi e non solo. Uno degli ultimi esempi in casa Milan è stato Theo Hernandez che, attraverso i canali rossoneri, ha risposto a parecchie domande postegli dai suoi sostenitori. Insieme a quelle ovvie sul momento attuale, ci sono stati molti spunti interessanti, quali quello che ha coinvolto anche il fratello Lucas, attualmente in forza al Bayern Monaco.

Alla domanda “Ti piacerebbe giocare con tuo fratello?”, Theo ha riposto: “Sarebbe un sogno, magari nel Milan”. Una battuta che ha fornito l’assist a Lucas, che su Twitter ha rilanciato: “Vieni al Bayern Monaco”. Un simpatico siparietto che però ha evidenziato l’amore di Theo Hernandez per il Milan. Questo non è un episodio isolato, più volte il francese ha espresso la ferrea volontà di rimanere al Milan, anche attraverso le parole del suo agente. Adesso, dunque, tocca al Milan battersi per mantenere in squadra una delle note positive non solo per i rossoneri, ma dell’intera Serie A.

Con i suoi 6 gol e 2 assist in 25 presenze complessive, si può tranquillamente affermare che i numeri Theo Hernandez siano al di sopra della media dei colleghi di reparto. Oltre ad una vena realizzativa super, il terzino sinistro è la vera arma in più del Milan, che trova nel giocatore un attaccante aggiunto e una variabile importante anche dal punto di vista della qualità delle giocate. Attenzione però ad un difetto da limare il più presto possibile: la fase difensiva. Lo stesso Theo ha affermato di dover migliorare, perché non bisogna soltanto spingere in avanti, non ci si deve dimenticare che il suo è un ruolo difensivo, seppur con qualche libertà in più. Se davvero il classe 1997 dovesse migliorare in questo, allora il Milan avrebbe in casa uno dei terzini più forti e completi d’Europa.

Bisogna stare attenti, perché in estate qualche pretendente potrebbe farsi avanti. Ma la risposta del Milan dovrà essere sempre la stessa: un no categorico. Intanto ecco cinque cose che non sai su nuovo obiettivo del Milan che gioca in Olanda, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android