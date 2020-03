IPSE DIXIT – Ex Milan, tutto Trapattoni in 10 storiche perle

, nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, è un grande del calcio italiano ed europeo. Oggi, per i suoiriviviamo la sua carriera conche lo hanno reso noto in tutto il mondo.

Trapattoni è amato da tutti in Italia perché nella sua lunga carriera da mister ha allenato in tutti e 3 i top club della nostra Serie A: Milan, Inter e Juventus. Come dimenticare poi la parentesi alla guida della nostra Nazionale ai Mondiali 2002 e all’Europeo 2004. Da giocatore invece, i ricordi più belli sono legati esclusivamente al Milan, con 14 stagioni giocate con i rossoneri.

